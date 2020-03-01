Новости дня
15:52 | 13.03.2020
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
В столице Урала двое мужчин ворвались в магазин и украли две бутылки виски
Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, один из нападавших – 34-летний местный житель – был задержан. Ранее он уже был судим за кражи, а на момент задержания нигде не работал. На него завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. До вынесения приговора он будет находиться под стражей. Сейчас сотрудники полиции разыскивают второго вора.
Полиция просит всех, кто мог пострадать от рук злоумышленника изображённого на фото, обратиться в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 356-42-14 или 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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