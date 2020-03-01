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14:36 | 13.03.2020

МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей

Подписать документы в один клик с телефона, настроить умную рассылку, позвонить по транкинговой сети и увидеть в деле работу технологичных продуктов МегаФона теперь можно в Центре бизнес-возможностей — компания открыла первую на Урале демоплощадку цифровых услуг.

Экосистема цифровых продуктов МегаФона насчитывает уже порядка 50 решений. Они востребованы компаниям разных сфер деятельности и масштабов. Теперь представители бизнеса и государственного сектора могут в одном месте увидеть все решения, оценить их пользу и удобство в деле.

МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей

МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей


«Мы создали пространство, где клиенты могут знакомиться с новейшими цифровыми проектами максимально комфортно и наглядно. В нашем Центре бизнес-возможностей представлена экосистема цифровых услуг, которые помогают бизнесу, производству и государственным клиентам более эффективно управлять своими процессами. Здесь также есть возможность проконсультироваться с экспертами компании и подобрать решения для конкретных задач бизнеса любого размера», — подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

Особенность Центра — тематическое зонирование. Здесь представлены стационарные рабочие пространства — «Офис», «Производство», а также воссозданы условия мобильного доступа к рабочему месту и работы в городской среде — «Кафе» и «Аэропорт». В каждой локации представлены различные продукты, позволяющие сделать бизнес и управление более эффективными.

В локации «Офис» можно ознакомиться с технологиями Big Data для коммерческих организаций и региональных властей, с продуктами офисной кибербезопасности и принципами перевода инфраструктуры в облако, узнать, как умная телефония и мобильная реклама повышают эффективность бизнеса. В зоне «Производство» можно оценить транкинговую голосовую и видеосвязь, которые особенно ценны на опасном производстве, а также разобраться, как работает умное ЖКХ.

В локации «Аэропорт» легко удаленно сформировать договор с услугой «Цифровой юрист» и сразу подписать его с телефона мобильной электронной подписью. В зоне «Кафе» доступны «коробочные» решения: фемтосоты для усиления сигнала, онлайн-кассы для быстрых расчётов с покупателями, интеллектуальное видеонаблюдение и многое другое.

МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей


«Цифровизация наступает! Интернет вещей уже повсюду, всё мониторится и учитывается. Здорово, что перед покупкой любой продукт или услугу можно потрогать и проверить в работе. Вот, например, понравилась мобильная электронная подпись. Думаю, что это очень удобное решение для бизнеса с распределённой командой», — поделился впечатлениями один из первых гостей нового Центра, представитель компании «Кнопка» Илья Коршунов.

Записаться на индивидуальную встречу, назначить воркшоп в Центре бизнес-возможностей можно у менеджеров корпоративного отдела МегаФона или через сайт. Демоплощадка находится в Екатеринбурге по адресу: улица Малышева, 122.

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© «Вечерние ведомости»

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