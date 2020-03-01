В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

14:23 | 13.03.2020

Фото: tass.ru

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 14 марта. Спасатели порекомендовали уральцам быть внимательными и осмотрительными.



При сильном ветре свердловчанам стоит укрыться в. подземном переходе или подъезде. Прятаться около стен домов не стоит, так как может начаться падение шифера. Кроме того, не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. При сильном ветре не стоит находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.



Обо всех чрезвычайных ситуациях следует сообщать в МЧС, позвонив по номеру «101» или «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»