 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:23 | 13.03.2020

Фото: tass.ru

В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с 14 марта. Спасатели порекомендовали уральцам быть внимательными и осмотрительными.

При сильном ветре свердловчанам стоит укрыться в. подземном переходе или подъезде. Прятаться около стен домов не стоит, так как может начаться падение шифера. Кроме того, не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. При сильном ветре не стоит находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Обо всех чрезвычайных ситуациях следует сообщать в МЧС, позвонив по номеру «101» или «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге

17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев

17:24 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК провели уроки географии, французского и английского языка

16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля

16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками

16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе

16:17 | 13.03.2020
У вернувшейся из Италии екатеринбурженки не подтвердился новый коронавирус

16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты

16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность

15:52 | 13.03.2020
В столице Урала двое мужчин ворвались в магазин и украли две бутылки виски

15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог

15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом

14:59 | 13.03.2020
Генконсульство Чехии в Екатеринбурге временно перестает выдавать шенгенские визы

14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей

14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу

13:43 | 13.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по факту хранения наркотиков

13:35 | 13.03.2020
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод

13:24 | 13.03.2020
В Свердловской области вынесли приговор двум жителям, обвиняемым в разбое

13:22 | 13.03.2020
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»

13:09 | 13.03.2020
Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше

комментариев: 1

12:43 | 13.03.2020
Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку

12:22 | 13.03.2020
Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена

12:14 | 13.03.2020
В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области

11:54 | 13.03.2020
В Свердловской области будут теплые выходные

11:30 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии

11:23 | 13.03.2020
В Екатеринбурге стартовал проект по профилактике подросткового вандализма

11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»

11:02 | 13.03.2020
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма

10:40 | 13.03.2020
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уничтожили более 6 килограммов наркотиков

10:36 | 13.03.2020
В Екатеринбурге пройдут IV благотворительные интеллектуальные игры «Мысли со смыслом»

10:26 | 13.03.2020
В Екатеринбурге на границе Академического с Широкой Речкой построят спортивный городок

10:26 | 13.03.2020
Жители Прикамья могут скорректировать платежи за вывоз мусора в МФЦ

10:18 | 13.03.2020
В Перми пройдет «горячая линия» Росреестра по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капстроительства

10:07 | 13.03.2020
Екатеринбургские школьники и студенты посетят 15 кинопоказов цикла «Чтобы помнили»

09:51 | 13.03.2020
В ближайшие три года на обновление лесопожарной техники в Прикамье направят около 260 млн рублей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 