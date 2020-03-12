В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу

14:06 | 13.03.2020

Фото: pinterest.pt

В Свердловской области с 13 марта начала работать единая «горячая линия» по вопросам по коронавирусу. Чтобы получить консультацию, уральцам следует позвонить по номеру 112.



Как передает департамент инфорормполитики региона, дозвонившимся специалисты ответят на вопросы о симптомах и профилактике заболевания, ограничительными мерам или переведут звонок в курирующую вопрос службу. Также граждане смогут узнать актуальную информацию по ситуации с заболеванием во всем мире и узнать о том , какие страны закрыты на карантин.



«Система 112 работает в круглосуточном режиме. На сутки выводится 16 диспетчеров, готовых принимать вызовы и консультировать граждан по любым вопросам о коронавирусе. Кроме того, мы ведем прием вызовов и на пяти иностранных языках – в составе дежурной бригады всегда есть переводчики и даже психологи», – рассказал заместитель начальника Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области Константин Солодовниченко.



Напомним, что «горячую линию» по вопросам коронавируса организовал также Роспотребнадзор. Пообщаться со специалистами можно, позвонив по номеру 8-800-555-49-43.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»