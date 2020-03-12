Новости дня
13:35 | 13.03.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод
Экскурсию по предприятию гостям провели генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и директор ЧЦЗ Павел Избрехт. Делегация побывала в плавильном отделении цеха «Комплекс электролиза цинка», складе готовой продукции и на кислородной станции. Гости также возложили цветы к мемориальному комплексу, посвященному работникам предприятия, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны, и ветеранам, трудившимся на заводе в послевоенное время.
Кроме того, Павел Избрехт презентовал экологические программы ПАО «ЧЦЗ». Так, с 2020 по 2024 год завод планирует вложить в реализацию природоохранных мероприятий 4,6 млрд рублей. Запланирована реализация таких проектов, как установка трех стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, строительство закрытого склада концентратов, внедрение дополнительной очистки отходящих газов от диоксида серы и оксида углерода вельц-печей, а также внедрение системы замкнутого водооборота.
© «Вечерние ведомости»
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