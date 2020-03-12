В Свердловской области вынесли приговор двум жителям, обвиняемым в разбое

13:24 | 13.03.2020

Фото: preobr.vaonews.ru

В Свердловской области вынесли приговор двум мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении, об этом рассказали в МО МВД России «Асбестовский».



Инцидент случился осенью прошлого года. Потерпевший вместе с обвиняемыми распивал спиртное у себя дома. Во время застолья между гостями и хозяином квартиры завязалась ссора и двое мужчин избили его, угрожая ножом, после чего забрали у него музыкальный центр. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.



Асбестовский городской суд назначил обвиняемым наказание в виде 4 лет и 6 месяцев и 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»