Новости дня
13:22 | 13.03.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»
Участники саммита делятся успешными практиками повышения эффективности производства и изучают современные тенденции в промышленности. От Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с докладами на саммите выступили представители предприятий ООО «УГМК-ОЦМ» и службы директора по энергетике ОАО «УГМК».
На сессии по вопросам цветной металлургии заместитель главного инженера по техническому развитию и технологии ПАО «Ревдинский завод ОЦМ» (ООО «УГМК-ОЦМ») Сергей Волков рассказал о тенденциях в производстве медных труб для кондиционирования и холодильной техники, импорт которых на российский рынок составляет порядка 11 тыс. тонн ежегодно. На сегодняшний день Ревдинский завод ОЦМ - это самое крупное предприятие в России, обладающее технологичным современным оборудованием для выпуска этого вида проката. «В краткосрочной стратегии перед нами поставлена задача освоения новых видов данной продукции, увеличение доли предприятия в сегменте кондиционерных труб на российском рынке», – отметил Сергей Волков.
Начальник управления энергоэффективности и энергоаудита УГМК Анатолий Папченков в своей секции сделал доклад об изменении подходов к вопросам энергосбережения на крупных промышленных предприятиях. По словам спикера, сегодня мероприятия, направленные на экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), стали неотъемлемой частью производственного процесса. Они реализуются в штатном режиме по мере обновления оборудования, техники и технологий. «Новый тренд энергосбережения – эффективное использования ТЭР непосредственно в технологии, в том числе повышение операционной эффективности оборудования, оптимизация его загрузки, апробация и внедрение цифровых технологий», - подчеркнул Анатолий Папченков.
В рамках саммита в течение двух дней запланированы десятки докладов, которые позволят сформировать наиболее полное представление о тенденциях металлургии и машиностроения, технологиях, инновациях, экспортном потенциале российской промышленности. По словам организаторов, мероприятие посетят порядка 250 человек. Завтра, 13 марта, в рамках промышленного тура для участников саммита будут организованы экскурсии на крупные производства Свердловской области, в числе которых предприятия УГМК – АО «Уралэлектромедь» и ОАО «СУМЗ».
© «Вечерние ведомости»
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