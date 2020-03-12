Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше

Сегодня на Уралмаше состоялось выездное совещание межведомственной комиссии по серии пожаров в деревянных домах в Орджоникидзевском районе. Участие в работе комиссии приняли председатель городской Думы Игорь Володин, глава Администрации района Роман Кравченко, депутаты, представители прокуратуры, МВД и застройщиков.Напомним, пожары в течение недели произошли в деревянных двухэтажных бараках по адресу Авангардная,7 и 40-летия Октября, 39 и 31.Члены межведомственной комиссии встретились с жильцами, выслушав которых, приняли ряд ключевых решений.Во-первых, силами полиции будет организовано патрулирование с заездами экипажей во дворы в ночное время. Кроме того, до жителей доведена информация, что в настоящий момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка, в том числе назначен ряд технических экспертиз, призванных установить истинную причину возгорания, и, как следствие, наличие состава преступления.Во-вторых, со стороны главы Администрации района Романа Кравченко жильцам было еще раз предложено воспользоваться имеющимся в районе маневренным жилым фондом, однако, вновь предложение было отвергнуто. В свою очередь, представитель застройщика на Авангардной («Атомстройкомплекс») заверил, что компания войдет в положение жителей, и постарается расселить их как можно раньше. Сотрудники управляющей компании готовы оказать посильную помощь тем, чье жилье наиболее остро нуждается в ремонте.Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района: «Сейчас наша главная задача, как районной администрации - координировать жителей, службы, ведомства и компании, дабы полноценно обеспечить безопасность людей, попавших в эту трудную ситуацию. Очень важно, что все заинтересованные стороны встретились, конструктивно все обсудили, и находятся в непрерывном контакте. Я лично ежедневно буду следить за развитием ситуации».