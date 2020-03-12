Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку

12:43 | 13.03.2020

Фото: krasnoyarskmedia.ru

Сотрудники полиции Невьянска нашли пропавшую Татарских Татьяну Сергеевну. 14-летняя девочка ушла из социально-реабилитационного центра, потому что хотела повидаться с мамой.



Полицейские нашли Татьяну у её знакомых в поселке Ребристый. Сейчас девочку доставили обратно в социально-реабилитационный центр.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»