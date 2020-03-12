В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области

12:14 | 13.03.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на конференции «Форум УралОнко 2020» вручили первую региональную профессиональную премию «Призвание онколог». На звание лучших онкологов Свердловской области претендовали 25 специалистов.



Как сообщили в департаменте информполитики региона, в число участников вошли радиотерапевты, врачи-диагносты, детские онкологи и специалисты клеточной терапии.



«Награду за «Внедрение инновационного метода лечения онкологических заболеваний» присудили команде радиотерапевтов Свердловского областного онкодиспансера во главе с руководителем службы Дмитрием Бенционом: при помощи радиофармацевтического препарата радия 223 врачи помогают десяткам пациентов со всей страны с диагностированным раком простаты с метастазами в костях избавиться от мучительного болевого синдрома», - сказали в департаменте.



Также в номинации «Внедрение инновационного метода диагностики онкологических заболеваний» победителем стал врач эндоскопической службы областного онкодиспансера Елена Яковлева за внедрение эндосонографии. Лучшим «Детским онкологом» стала Ольга Лемешева, одна из создательниц детского Центра онкологии и гематологии ОДКБ №1, «Молодыми медицинскими дарованиями» признали специалистов отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного онкодиспансера заведующего Андря Тарханова, врачей Сергея Дружина и Рафаэля Шахбазяна. За «Развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях» награду вручили доктору медицинских наук, профессору кафедры онкологии и лучевой диагностики УГМУ Сергею Берзину, а за «Вклад в развитие онкологической службы, внесенный представителями немедицинских профессий» - компании «Бизнес-компьютер».



«Мы рады, что Екатеринбург стал опорной площадкой для обсуждения самых передовых медицинских открытий в области онкологии, признательны всем соискателям первой профессиональной региональной премии «Призвание онколог», приглашаем к участию и в следующем году. Премия станет ежегодной», – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»