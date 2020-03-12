В Свердловской области будут теплые выходные

11:54 | 13.03.2020

Фото: Вечерние Ведомости

На Среднем Урале на выходных будет плюсовая температура и небольшие осадки. Согласно прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +7 °C.



Так, в субботу, 14 марта, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. Ночью будет +2…-3 °C, а днем +2…+7 °C, ветер юго-западный 7-12 м/с, в порывах до 15-20 м/с.



15 марта в регионе будет облачно, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Ночью ожидается 0…-5 °C, а днем +1…+6 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.



В Екатеринбурге 14 марта будет облачно с прояснениями и небольшими осадками в виде мокрого снега с дождем. Ночью ожидается 0…+2 °C, а днем температура воздуха поднимется до +5…+7. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, в порывах до 16 м/с.



В воскресенье, 15 марта, ожидается облачность с осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет 0…-2 °C, а днем +3…+5 °C. Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.



Прогноз погоды предоставлен [url=http://svgimet.ru/] ФГБУ «Уральское УГМС» ./url].

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»