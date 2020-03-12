Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии

11:30 | 13.03.2020

Фото: МК.RU

Сегодня, 13 марта, баскетболистки команды УГМК проведут несколько уроков в гимназии № 212 Екатеринбурга. Действующие чемпионки России и Евролиги ненадолго отложат свои баскетбольные мячи и перевоплотятся в учителей.



Так, Евгения Белякова на уроке географии познакомит учащихся 7 «А» класса с Северной Америкой. Четвероклассники вместе с Эммой Меессеман пройдут тему французского языка «Les loisirs (faire de...)». Елена Беглова на уроке русского языка в 5 «А» разберет «Множественное и единичное число имен существительных». Джонквел Джонс проверит знания учащихся 10 классов по теме английского курса «Natural disaster. Обобщение».



Все уроки пройдут в рамках официальной общеобразовательной программы. Новых преподавателей географии, русского, французского и английского языка школьникам представят в актовом зале гимназии перед началом уроков.

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