В Екатеринбурге стартовал проект по профилактике подросткового вандализма

11:23 | 13.03.2020

Фото: МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия»

В уральской столице началась реализация проекта «Сохраним памятники вместе», направленного на профилактику подросткового вандализма, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Идея реализуется в рамках стратегического проекта «Мой город – мое наследие». Как рассказал директор МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического культурного наследия» Леонид Генин, в рамках проекта специалисты будут проводить беседы с детьми 10-12 лет. В начале марта занятия уже проводились в школах №1, №69 и гимназии №5.



Занятия с ребятам проводятся в интерактивной форме. Детям предлагают рассказать о памятниках Екатеринбурга и России и предложить идею по их сохранению.



«По итогам занятия мы предлагаем школьникам поучаствовать в деле сохранения памятников через создание плакатов. Приём конкурсных работ будет приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается во всем мире 18 апреля», - сказала Наталья Кравченко, один из авторов проекта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»