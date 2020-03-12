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11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»
Дипломы финалистам Всероссийского конкурса «Инженер 2019 года» вручил директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. Он отметил, что за 20 лет участия в этом конкурсе предприятие всегда занимает достойное место.
В номинации «Профессиональные инженеры» лауреатами признаны директор по строительству и реконструкции Вадим Миронов, директор по международным связям Александр Суплаков, заместитель главного инженера начальник инженерно-производственного управления Александр Крестьянинов, директор филиала «Производство сплавов цветных металлов» Тагир Хафизов, начальник управления охраны окружающей среды Любовь Гутникова, начальник учебного центра Галина Остаркова, главный энергетик Александр Белоусов, начальник цеха по ремонту транспортных средств транспортного управления Сергей Попов. Также в рамках конкурса премией посла Китая были отмечены Александр Крестьянинов и Александр Суплаков.
В номинации «Инженерное искусство молодых» дипломы получили начальник цеха централизованного ремонта Алексей Бычков и ведущий инженер-технолог управления по производству металлоконструкций и нестандартизированного оборудования Денис Бердышев. Звание «Профессиональный инженер России» присуждено заместителю начальника отдела по производству производственно-технического отдела филиала «Производство полиметаллов» Александру Тихомирову.
– Это высокая оценка интеллектуального труда всех инженеров нашего предприятия. Задачи, которые стоят сегодня перед нами, мы способны решать с максимальной пользой и минимальными рисками, – сказала в ответном слове Любовь Гутникова.
Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу при поддержке правительства Российской Федерации. Цель этого крупнейшего в России проекта — распространить передовой опыт и достижения инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. По итогам 2019 года награды получили 244 участника конкурса в номинации «Профессиональные инженеры» и 162 специалиста в номинации «Инженерное искусство молодых».
Конкурс ежегодный и проводится по результатам деятельности инженеров в предыдущем году. Кандидатуры на участие выдвигают руководители соискателей. В заявках должно содержаться описание достижений кандидатов в профессиональной деятельности, списки опубликованных в печати научных работ, перечни изобретений и патентов. В жюри входят руководители Российского союза научных и инженерных объединений доктора и кандидаты технических и экономических наук.
© «Вечерние ведомости»
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