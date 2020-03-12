В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уничтожили более 6 килограммов наркотиков

10:40 | 13.03.2020

Фото: МУ МВД России «Нижетагильское»

Полицейские Нижнего Тагила провели плановое мероприятие по уничтожению наркотических веществ. Всего сотрудники МВД избавились от 6 килограммов наркотиков.



Как рассказали в МУ МВД России «Нижетагильское», вещества уничтожались в присутствии специальной комиссии, состоящей из следователей, дознавателей, сотрудников надзорных органов, представителей райсудов и администрации города. Помимо наркотиков полицейские также уничтожали курительные трубки, стеклянные и пластиковые емкости, шприцы и банки. Все это было изъято в 2018 и 2019 году по 58 уголовным делам.



Отмечается, что основная масса наркотиков, более 4 килограммов являются веществами растительного происхождения, более 1,6 килограммов – синтетическими наркотиками и порядка 200 граммов – героином.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»