Екатеринбургские школьники и студенты посетят 15 кинопоказов цикла «Чтобы помнили»

10:07 | 13.03.2020

Фото: кировский.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге на следующей неделе стартует цикл кинопоказов «Чтобы помнили». Лучшие фильмы о войне увидят 600 школьников и студентов.



Как сообщили в администрации Кировского района, 15 кинопоказов состоятся в Центре культуры «Урал». Отмечается, что акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Первый фильм юные екатеринбуржцы смогут увидеть уже в понедельник, 16 марта. Студентам и школьникам представят картину «Сестренка» режиссера Александра Галибина по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Позже екатеринбуржцы посмотрят фильмы «Судьба человека», «А зори здесь тихие», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм».



Добавим, что главной задачей акции является сохранение памяти о трагедии и всенародном подвиге среди молодежи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»