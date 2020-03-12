В Екатеринбурге могут оштрафовать микрокредитную организацию, звонившую сотруднице больницы

09:49 | 13.03.2020

Фото: topcor.ru

В столице Урала могут оштрафовать микрокредитную организацию «МКК», за звонки в одну из больниц города, где работала должница, об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Звонки поступали со скрытой информацией о номере контактного телефона с ненадлежащим представлением. Кроме того, сотрудники организации превысили допустимое количество телефонных переговоров и текстовых сообщений в неустановленное законом время.



Теперь организации грозит штраф от 20 до 200 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»