В Серове будут судить свердловчанина, обвиняемого в сбыте 0,44 грамма наркотиков

09:25 | 13.03.2020

Фото: okaygorod.com

В Серове в суд направлено уголовное дело по факту сбыта 0,44 грамма наркотических средств, об этом рассказали в местном ОМВД.



Инцидент произошел 8 февраля. Свердловчанина задержали в коллективном саду поселка Металлургов. Оказалось, что мужчина пытался сбыть сверток с марихуаной.



Расследованное уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 8 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»