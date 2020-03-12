На показе во время недели моды в Екатеринбурге по подиуму прошелся Niletto

09:09 | 13.03.2020

Фото: инстаграм Nietto

Niletto прошелся по подиуму одного из показов на неделе моды в Екатеринбурге. Об этом артист рассказал в своем Instagram.



Музыкант демонстрировал одежду уральского бренда Hoxx. Он поздравил дизайнера с показом и рассказал, что в Екатеринбург, по его мнению, полон талантов.



Отметим, что также по подиуму во время показа прошелся блогер Андрей Али.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»