Из-за коронавируса матч «Урал» - «Рубин» смогут посетить только 5000 зрителей

20:00 | 12.03.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Только 5000 зрителей смогут посетить игру футбольного клуба «Урал» с «Рубином» 21 марта на «Екатеринбург Арене» из-за ограничений для профилактики коронавируса.



На данный момент на матч продано около 5 тысяч билетов. С сегодняшнего дня реализация абонементов и билетов приостанавливается.



«Продажи билетов и абонементов, начиная с 12 марта, закрыты и открываться не будут. Также не будет открываться гостевой сектор стадиона. Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса. А всех, кто купил билеты или абонементы, ждем на «Екатеринбург Арене»!», - сказали в пресс-службе ФК «Урал».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»