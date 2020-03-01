Александр Шлеменко не будет выступать на турнире по ММА в Екатеринбурге из-за коронавируса

19:34 | 12.03.2020

Фото: karate.ru

Боец Александр Шлеменко не приедет в Екатеринбурге на турнир по ММА 25 апреля из-за коронавируса. Как рассказал директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко, вместо мероприятия в КРК «Уралец» организация проведет турнир в академии единоборств РМК.



Арена РМК соответствует требованиям по количеству зрителей и участников, таким образом ограничение на массовые мероприятия не будет нарушено.



Вместо номерного турнира, по словам Клименко, в уральской столице пройдет турнир серии RCC:Intro, на котором свердловчане увидят выступления молодых российских бойцов.



Решение о том, кто будет возглавлять шоу, пока что не принято.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»