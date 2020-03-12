В Екатеринбурге образовались сильные пробки

18:45 | 12.03.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Заторы можно наблюдать на улицах 8 Марта, Куйбышева, Малышева, Ленина, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Фурманова, Челюскинцев, Шаумяна, Репина и других.



Ситуация также осложняется многочисленными ДТП. С авариями можно столкнуться на улицах Шефской, Черепанова, 40-летия Комсомола, Комсомольской и Титова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»