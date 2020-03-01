Новое пособие на детей от трех до семи лет смогут получать более 55,5 тысяч семей в Свердловской области

18:33 | 12.03.2020

Фото: vm.ru

Новое пособие на детей от трех до семи лет будут получать более 55,5 тысяч свердловских семей, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Вводить данные платы решено после сообщения президента Путина Федеральному собранию в январе об их необходимости. Средства будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, с 1 января 2020 года выплаты составят 5 757 рублей.



Отметим, что всего на выплаты будет направлено около 4 миллиардов рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»