Количество рейсов из Екатеринбурга до Казахстана увеличат до четырех

18:08 | 12.03.2020

Фото: rusone.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 марта собирается увеличить количество рейсов из Екатеринбурга до Алматы. Самолеты станут летать до Казахстана 4 раза в неделю.



Улететь в Алматы уральцы смогут по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться обратно по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.



Отметим, что в зимний период рейс Екатеринбург – Алматы совершался всего 2 раза в неделю.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»