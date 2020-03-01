Свердловчанину вынесли приговор за избиение знакомого из-за пропавшего телефона

17:58 | 12.03.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Артемовском районе суд вынес приговор местному жителю, избившему своего знакомого из-за пропавшего телефона, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Согласно версии следствия, 32-летний подозреваемый 6 сентября прошлого года распивал спиртное вместе со своими знакомыми в гараже. В помещении играла музыка, воспроизводимая с телефона, но в какой-то момент она стихла, а телефон пропал. Тогда подсудимый обвинил своего знакомого в краже и стал его избивать кулаками и черенком от лопаты. От сильного удара пострадавший заработал черепно-мозговую травму, от которой скончался через несколько дней.



Подсудимого обвинили в преступлении, предусмотренном частью 4 статьей 111 УК РФ. Ему назначили 6 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»