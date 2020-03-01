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17:00 | 12.03.2020
Фото: zen.yandex.ru
В Красноуфимске в колонию-поселение отправили пьяного водителя мотоблока, по вине которого погиб пассажир
ДТП произошло в середине августа 2018 года. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, Токмаков пьяным сел за руль мотоблока и поехал по трассе. Машина мужчины не была оборудована фарами и задними габаритными огнями. Также в прицепе он перевозил пассажира.
В результате, мотоблок протаранил грузовик, который двигался в попутном направлении. Водитель фуры не имел возможности предотвратить наезд из-за плохой видимости. От сильного удара погиб пассажир, которого перевозили в прицепе. Суд отправил Токмакова в колонию-поселения на четыре года.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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