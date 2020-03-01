В Нижнем Тагиле перекроют четыре улицы

16:25 | 12.03.2020

В марте 2020 года в Нижнем Тагиле перекроют несколько улиц. Причина ограничений – прокладка инженерных сетей.



Согласно постановлениям, опубликованным на сайте мэрии, с 11 марта на два месяца будет закрыт участок дороги от улицы Вогульской до улицы Космонавтов в районе дома №10. Планируется, что на этом участке будут прокладывать водовод.



Также с 12 марта по 12 апреля для транспортного движения будет закрыт участок от перекрёстка улиц Васильковой и Белогородской до дома № 3 по улице Васильковой. А с 16 марта на два месяца перекроют улицу Носова от дома №92 до дома №98.



Помимо этого, с 16 марта по 3 апреля запрещен проезд будет и по улице Дружинина на участке от дома № 25в до дома № 25.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»