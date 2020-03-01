В Екатеринбурге из-за менингита скончался полуторагодовалый малыш, родители обвиняют врачей

16:06 | 12.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге в реанимации детской горбольницы №11 скончался полуторагодовалый малыш, у которого диагностировали менингококковую инфекцию. Врачи рассказали о смерти Дамира сегодня в 11 утра.



По словам медиков, у мальчика остановилось сердце. Тело мальчика отправили в больницу №9, где и проведут вскрытие. Родители Дамиру ищут адвоката, чтобы подать иск в суд. В смерти ребенка они обвиняют врачей, которые, по их словам, не сразу установили верный диагноз.



Как рассказали родители, свердловский Минздрав уже провел проверку действий медиков, но пока что результаты не сообщил.



Напомним, что ребенку стало плохо около семи часов вечера четвёртого марта, у него поднялась температура. Родители вызвали скорую, однако врачи приехали только после последнего звонка, когда в 3:25 у мальчика начались судороги. Медики приехали сделали укол Дамиру. В больнице малышу стало лучше, однако затем его состояние снова ухудшилось. Из-за менингита ребенок впал в кому.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»