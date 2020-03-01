Новости дня
15:40 | 12.03.2020
Фото: vagayst.ru
Гордума Нижнего Тагила обсудила вопросы о подготовке к прохождению паводка
Как рассказала исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты населения Нижнего Тагила Елена Станиславец, на территории города расположено 11 гидротехнических станций. До 20 марта организации, которые эксплуатируют ГТС, должны предоставить комплексные планы по подготовке к пропуску весеннего паводка и создать необходимые запасы строительных материалов для ликвидации возможной угрозы.
Елена Станиславец заявила, что уже запланировано оборудование постов наблюдения за уровнем воды в сельских населенных пунктах, монтирониг неучтенных водных преград, насыпей, плотин и пропускных труб. При наличии угрозы оперативно будет предоставляться информация ЕДДС для дальнейшего реагирования.
Помимо этого, Станиславец добавила, что в случае подтопления уже определено 30 пунктов временного пребывания людей, вмещающих более восьми тысяч человек. Также в Нижнем Тагиле создан резервный фонд для ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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