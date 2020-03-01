Министр спорта РФ встретится со студентами УрФУ и посетит «Екатеринбург-Арену»

15:29 | 12.03.2020

Фото: РИА Новости

Стал известен предварительный график министра спорта РФ Олега Матыцина в Екатеринбург 14 марта. Ожидается, что Олег Матыцин прилетит в уральскую столицу ночью, его встретит министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



Утром с Олегом Матыцином в резиденции встретится губернатор Евгений Куйвашев. Стороны проведут совещание по вопросу подготовки Всемирной летней Универсиады в 2023 году.



Далее Олег Матыцин встретится со студентами Уральского федерального университета, участие во встрече также примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.



После УрФУ Олег Матыцин посетит Дворец игровых видов спорта, стадионы «Уралмаш» и «Екатеринбург-Арена», международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», объекты нового строительства «Деревни Универсиады».

© «Вечерние ведомости»