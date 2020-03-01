В столице Урала установлен температурный рекорд

15:00 | 12.03.2020

Сегодня в Екатеринбурге зарегистрировали максимальную температуру воздуха для 12 марта. К полудню столбик термометра поднялся до отметки +10 °С. Предыдущий подобный «рекорд» был зарегистрирован в 2012 году, когда зафиксировали температуру +7,2 °С.



Как рассказали в фонде «Фобос», уходящий на восток антициклон сохранит на территории Среднего Урала преимущественно сухую и солнечную погоду. Влияние циклона, приближающегося с запада, ограничится поступлением в область теплых воздушных масс.



Добавим, что об обновлении суточного температурного рекорда синоптики предупредили накануне. Еще ранее главный метеоролог страны Роман Вильфанд пообещал России очень теплый март: солнцу не придется тратить энергию на таяние снега, так как его в этом году мало, поэтому всё уйдет на прогрев воздуха.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»