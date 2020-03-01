Гордума отправила обращение в Заксобрание о присвоении Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»

14:40 | 12.03.2020

Гордума Екатеринбурга утвердила обращение к Законодательному собранию и правительству Свердловской области с просьбой о присвоении столице Урала почетного звания «Город трудовой доблести».



Сегодня утром состоялось заседание городской думы, на которой депутаты без долгих обсуждений приняли обращение к региональным властям. Как сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который лично представлял ходатайство в думе, готовилась заявка с начала года, в ней больше шести тысяч документов.



– Мы все успеем, завтра заявку отправят в Москву. Надеемся, что на Краснознаменной группе будет знак Города трудовой доблести, – добавил Высокинский.



Окончательное решение по вопросу о присвоении званий «Город трудовой доблести» примет президент РФ. Его указ выйдет в канун 1 мая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»