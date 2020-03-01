Во втором квартале 2020 года восстановят забор в районе Птицефабрики

14:18 | 12.03.2020

В Екатеринбурге около проблемного перекрестка Сибирский тракт – переулок Слободской восстановят дорожное ограждение. Сделать это планируется во втором квартале 2020 года.



Помимо ограждения около проблемного перекрестка также будут отремонтированы заборы на улицах Варшавской и Чистой. Как рассказали в комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга, управление капстроительства отремонтирует ограждения в рамках гарантийных обязательств.



Напомним, что забор в районе Птицефабрики установили осенью прошлого года, чтобы автомобили не вылетали на обочину. Однако к весне 2020 года ограждения оказались повреждены из-за нескольких ДТП и действий вандалов.



В этом году планируется сделать на данном участке дороги полноценное барьерное ограждение. Помимо этого, в течение трех лет на Сибирском тракте должны установить новые фонари.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»