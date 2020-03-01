Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании

13:33 | 12.03.2020

Фото: m.2gis.ru

Основанную в Екатеринбурге сеть магазинов бытовой техники «Норд» объединят с торговой маркой «РБТ». Владелец «Норда» Илья Борзенков продал сеть челябинской компании RBT.RU.



Всего к сети «РБТ» присоединятся 62 магазина «Норд», «Сатурн» и четыре интернет-магазина. Информация о сделке появилась в письме, которое имеется в распоряжении Е1. По итогам этой сделки появится объединенная сеть «РБТ», в которую войдет 350 магазинов.



Объединение сети будет проводиться с мая 2020 на протяжении года. После этого сеть «РБТ» планируется увеличить до 450 магазинов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»