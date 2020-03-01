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13:21 | 12.03.2020

Свердловское Заксобрание одобрило внесение поправок в Конституцию РФ

Депутаты свердловского Заксобрания проголосовали за принятие закона о внесении изменений в Конституцию РФ большинством голосов. «За» проголосовали 43 парламентария, а двое воздержались.

Сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании Законодательного собрания состоялось рассмотрение данного закона. В заседании приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Всего в Конституцию поступила больше 1000 предложений, больше всего – из Свердловской области. Активно в Госдуме обсуждали вопросы о заграничном гражданстве государственных лиц и видах на жительство за пределами России.

– Конечно, есть те, кому недвижимость за границей досталась по наследству. Ну что теперь, запретить им участвовать в политической деятельности? Нет. Но если вы идёте на выборы - вы должны это всё показать, – выразил свое мнение Павел Крашенинников.

Напомним, что накануне Федеральное собрание РФ поддержало данный закон и направило его в региональные Заксобрания. Если 2/3 региональных парламентов поддержат внесение поправок, то президент РФ направит запрос в Конституционный суд России, чтобы проверить положения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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