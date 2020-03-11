В Екатеринбурге задержан мошенник, вымогающий деньги у пенсионеров

12:55 | 12.03.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала ранее не судимого 60-летнего мошенника, наживающегося на пенсионерах. Он звонил им и сообщал, что их родственник попал в ДТП. За деньги он был готов «замять дело».



Пожилые родители отдавали любые деньги, за которыми приезжал курьер. В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сумма «решения вопроса» составляла от двух до четырех тысяч рублей, остальное подозреваемый перечислял на банковскую карту третьим лицам.



Известно о десяти эпизодах, к которым задержанный был причастен. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.



В отношении мошенника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»