В ближайшее время Екатеринбург и Курган свяжет «Ласточка»

12:40 | 12.03.2020

Фото: transport-news.ru

С 1 апреля по маршруту Курган – Екатеринбург – Курган пустят скоростную «Ласточку».



На первом этапе расписание будет соответствовать расписанию поезда № 851/852, который сейчас ходит на данном направлении. Отправление из Кургана ежедневно в 6:45, прибытие в столицу Урала в 12:07. Время в пути - 5 часов 22 минуты.



В обратном направлении поезд отправится в 18:50 и прибудет в Курган в 23:48, менее 5 часов в пути. Остановки электропоезда - Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»