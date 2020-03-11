Под Екатеринбургом в пожаре погибла женщина

Сегодня утром в поселке Исеть ГО Верхняя Пышма полыхала квартира. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 11 спасателей на трех спецмашинах. По имеющимся данным, огнеборцы эвакуировали 35 человек, из них 20 – по автолестнице.При разборке горящих конструкций обнаружена женщина. Она скончалась по дороге в больницу.Причины возгорания выясняются.