Глава Екатеринбурга взял на контроль ситуацию с пожарами на Уралмаше

11:21 | 12.03.2020

Фото: gazeta.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский возьмет на личный контроль ситуацию с пожарами в старых домах на Уралмаше. Местные жители уверены, что это поджоги, организованные застройщиком: дома 30-х годов планируют снести, но собственники не готовы продать свои жилища.



Депутат Алексей Вихарев рассказал, что за минувшие двое суток сгорели дома № 31 и 39 по улице 40-летия Октября и доме № 7 по улице Авангардной. Вихарев отмечает, что «в микрорайоне паника, люди боятся спать, организовали круглосуточное дежурство». Народный избранник уже занимается вопросом установки в домах камер видеонаблюдения.



По словам депутата, жильцы винят в поджогах застройщика, но не стал называть компанию, при этом отметил, что известно о пяти поджогах домов, расположенных вблизи стройплощадок. «Жители возмущены хамским поведением юристов застройщика. Им предлагают выкупить квартиры по цене ниже рыночной и подселяют так называемых «профессиональных соседей», которые шумят и мешают спокойно жить. С жителями никто не выходит на диалог».



Сегодня на внеочередном заседании гордумы Вихарев попросил мэра обратить внимание на ситуацию с поджогами. Высокинский сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с силовиками на эту тему. Заявления в полицию уже направлены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»