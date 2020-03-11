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11:21 | 12.03.2020
Фото: gazeta.ru
Глава Екатеринбурга взял на контроль ситуацию с пожарами на Уралмаше
Депутат Алексей Вихарев рассказал, что за минувшие двое суток сгорели дома № 31 и 39 по улице 40-летия Октября и доме № 7 по улице Авангардной. Вихарев отмечает, что «в микрорайоне паника, люди боятся спать, организовали круглосуточное дежурство». Народный избранник уже занимается вопросом установки в домах камер видеонаблюдения.
По словам депутата, жильцы винят в поджогах застройщика, но не стал называть компанию, при этом отметил, что известно о пяти поджогах домов, расположенных вблизи стройплощадок. «Жители возмущены хамским поведением юристов застройщика. Им предлагают выкупить квартиры по цене ниже рыночной и подселяют так называемых «профессиональных соседей», которые шумят и мешают спокойно жить. С жителями никто не выходит на диалог».
Сегодня на внеочередном заседании гордумы Вихарев попросил мэра обратить внимание на ситуацию с поджогами. Высокинский сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с силовиками на эту тему. Заявления в полицию уже направлены.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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