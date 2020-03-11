В Свердловской области патологоанатом обокрал труп

10:57 | 12.03.2020

Фото: yandex.ru

В Верхней Салде осужден 32-летний сотрудник морга Павел Печагин. Он снял с погибшей женщины золотые украшения и сдал в ломбард.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 2 декабря 2019 года. Тогда Печагин принимал труп и обратил внимание на золотые цепочку с подвеской, которые, как оказалось, не были внесены в журнал поступающих умерших. Сотрудник снял украшения, а позже сдал их в ломбард за 1,6 тысячи рублей.



Верхнесалдинский районный суд признал Печагина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и отправил его в колонию строгого режима на 10 месяцев. Ювелирные украшения умершей возвращены ее дочери.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»