В Нижнем Тагиле осуждена мошенница, торговавшая мебелью в местном торговом центре

10:36 | 12.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Светлану Давлятову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, подсудимая осуществляла деятельность по реализации корпусной мебели с использованием торговой марки салона мебели в одном из местных торговых центров. При оформлении договоров с покупателями подсудимая использовала печать другого юридического лица. При этом подсудимая не являлась ни сотрудником, ни учредителем салона мебели и юридического лица, печать которого использовала.



В период с декабря 2018 года по май 2019 года Давлятова заключила договоры с пятью клиентами на общую сумму 185,8 тысяч рублей. Изготовления и монтажа корпусной мебели, как указано в договоре, не последовало, а деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению.



Тагилстревский районный суд Нижнего Тагила назначил Светлане Давлятовой наказание в виде 350 часов обязательных работ. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с подсудимой в их пользу 185,8 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»