В Свердловской области пропала 14-летняя девочка

10:17 | 12.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

На Урале разыскивают 14-летнюю Татьяну Татарских, которая ушла из дома в Невьянске 10 марта и не вернулась. Подросток мог уехать в Екатеринбург.



Приметы: рост 166 см, худощавое телосложение, прямые светлые волосы.



На момент пропажи была одета в белую вязанную шапку, белую куртку с капюшоном, синие джинсы, сапоги «дутыши» темного цвета с белой подошвой.



Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или «02».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»