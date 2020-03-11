В столице Урала ночью сгорела иномарка

09:45 | 12.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью сгорел автомобиль «Пежо 406». Огонь целиком уничтожил моторный отсек.



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 03:13 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на трех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены за 30 минут. Причины произошедшего выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»