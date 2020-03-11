В Екатеринбурге девушка погибла, выпав из окна высотки

09:27 | 12.03.2020

Фото: e1.ru

Ночью в Екатеринбурге погибла девушка, выпав из окна на 22 этаже 25-этажного жилого дома.



Как сообщает источник E1.ru в правоохранительных органах, криминала в инциденте нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»