В Екатеринбурге пропал пенсионер с «якорем» на кисти

09:10 | 12.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 79-летнего Евгения Николаевича Пискунова, который ушел из дома в Екатеринбурге 11 марта и не вернулся. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 187 см, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. В качестве особой приметы указана татуировка на левой кисти «якорь».



На момент пропажи был одет в камуфляжную куртку, черные болоньевые штаны, сапоги с резиновыми калошами снизу, сверху болонь.



Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Николаевича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»