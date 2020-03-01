На Среднем Урале ограничат проведение мероприятий с большим количеством участников из-за нового коронавируса

20:07 | 11.03.2020

Фото: sm-news.ru

Противоэпидемиологическая комиссия приняли решения ограничить в Свердловской области мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч зрителей. Это связано с предупреждением появления нового коронавируса на территории Среднего Урала.



Сегодня, 11 марта, под руководством главы региона Евгения Куйвашева прошло заседание комиссии. По словам губернатора, эпидемиологическая ситуация в Свердловской области на данный момент остается стабильной. Приняты необходимые профилактические меры: есть запасы лекарственных препаратов, а также масок и перчаток. Кроме того, под усиленное медицинское наблюдение попадают все граждане, прибывающие из стран зоны риска, их контакты с окружающими ограничиваются. В число таких стран входят Китай, Южная Корея и Иран, но и Италия, Франция, Германия, Испания.



– Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий, – заявил Евгений Куйвашев.



По поручению губернатора на базе регионального ситуационного центра станет работать дополнительная «горячая линия», на которую можно звонить по вопросам профилактики коронавируса. Также будет проанализирована потребность в создании резерва дезинфицирующих средств.



Кроме того, на заседании принято решение об ограничениях при проведении массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек на территории Среднего Урала.



– У нас обстановка несколько лучше, чем во многих других регионах, в том числе благодаря тем мерам, которые мы принимали. Хотя действительно риски есть в связи с тем, что происходит вокруг Российской Федерации, поэтому нам нужно использовать все меры профилактики и на всякий случай быть готовыми. В том числе у нас будут ограничены массовые мероприятия — мы пошли по пути запрета мероприятий с численностью участников выше пяти тысяч человек. В первую очередь это стадионные мероприятия, – рассказал заместитель губернатора Павел Креков.



По словам Крекова, пока что речь идет о введении ограничений до конца апреля 2020 года. Но при необходимости эти ограничения могут быть продлены либо усилены.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»