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19:49 | 11.03.2020

Фото: Денис Полуэктов

Ленинский райсуд Екатеринбурга оставил экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, под домашним арестом

Двое экс-полицейских, которые обвиняются в изнасиловании девушки, останутся под домашним арестом. Такое решение было принято Ленинским райсудом Екатеринбурга.

Напомним, что трех сотрудников патрульно-постовой службы обвинили в изнасиловании 22-летней девушки в служебной машине. Преступление было совершено 18 августа прошлого года, а задержали полицейских спустя несколько дней. Двоих – Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина – отправили в СИЗО, а Вадим Мустафин находился под домашним арестом.

18 февраля этого года Ленинский районный суд заменил двум экс-полицейским меру пресечения – вместо пребывания в СИЗО им назначили домашний арест. Сегодня, 11 марта, прокуратура пыталась обжаловать решение суда, настаивая на том, что обвиняемые должны находиться под стражей. Однако, как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, в удовлетворении апелляции прокурору отказано.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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