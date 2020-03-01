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19:44 | 11.03.2020

В Екатеринбурге сгорел автобус около ЦПКиО

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинная-Фурманова почти дотла сгорел пассажирский автобус ПАЗ. Инцидент произошел около ЖК «Клевер Парк».

На место оперативно приехали пожарные и инспекторы ДПС.

В Екатеринбурге сгорел автобус около ЦПКиО


Автобус был служебный, после возгорания пассажиры смогли самостоятельно выбраться из салона, никто не пострадал. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

Судя по наклейкам на кузове транспортного средства, автобус принадлежал строительной компании «Группа ЛСР».

© «Вечерние ведомости»

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