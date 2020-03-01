В столице Урала осудят угонщиков автомобилей

19:20 | 11.03.2020

Фото: ptzgovorit.ru

В Екатеринбурге осудят двух молодых людей, причастных к хищению автомобилей. Общий ущерб, нанесенный собственникам машин, составил более 18,5 миллионов рублей.



Как рассказали в свердловском управлении МВД, мужчина и его сообщник занимались хищениями дорогостоящих иномарок с целью их дальнейшего сбыта на территории города. По версии следствия, злоумышленники действовали в 2017 и 2018 годах. Всего на их счету шестнадцать краж автомобилей.



В основном обвиняемые похищали такие автомобили как Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T. С помощью специальной техники они отключали в машинах противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали. После угона они продавали автомобили третьим лицам и распределяли между собой криминальные доходы.



Злоумышленников задержали еще в августе 2018 года. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»