Жители Академического района собирают деньги, чтобы самостоятельно построить дорогу

18:34 | 11.03.2020

Фото: Академический ТОС / vk.com

Жители Академического района Екатеринбурга собирают деньги, чтобы самостоятельно построить дорогу по улице Вонсовского от Вильгельма де Геннина до Чкалова. На обочине дороги поставлена табличка, согласно которой горожане скидываются по 100 рублей.



Как рассказал председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз, на данный момент из-за строительства по этой дороге ездят большегрузы, но ремонтировать ее не планируется. Жители района уже сами засыпали ямы щебенкой и расширили участок до трех полос. Зимой по этой дороге могла спокойно проехать легковая машина, но с приходом весы и таяния снега появляется потребность выровнять проезжую часть с помощью грейдера.



Местные жители полагают, что строительство этого участка дороги позволит не стоять автолюбителям в больших пробках – будет сэкономлено 20-30 минут времени.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»